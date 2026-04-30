タガノデュードは坂路単走でグイグイと駆け上がり、ラスト1Fは12秒0の好時計。宮師は「いい動き。いつも通りの感じ」と笑みを浮かべる。今年は3勝クラスの寿Sから小倉大賞典で連勝を飾り、前走の大阪杯は13番人気ながら4着に健闘した。中3週の臨戦にも「体調はいい」と充実ムードが漂う。「距離がポイントやろうな。高速馬場はピッタリ。展開がうまく向けば」と期待を込めた。