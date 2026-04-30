アクアヴァーナルは新コンビを組む松山が2週連続でコンタクト。CWコースでリン（3歳未勝利）を先導する形から、6F84秒8〜1F11秒4をマークして頭差先着した。松山は「先週は少し右にもたれるような走りでしたが、今週はリラックスしてそういう面は感じませんでした。状態は上向いていると思います」と上々の感触。「流れに乗った競馬ができれば」とイメージを膨らませた。