2頭出し小林厩舎のケイアイサンデラはCWコースで藤懸が騎乗し、僚馬ミステリーウェイを5馬身追走。直線で並びかけて併入した。時計は6F82秒3〜1F11秒2。指揮官は「やるごとに良くなっている。何も言うことがないぐらいにいい状態」と胸を張る。全4勝のうち3勝が逃げ切り。「距離は何とも言えないが、京都外回りの設定は合っている。そこに尽きる」とコース適性に期待した。