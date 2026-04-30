ミステリーウェイは松本を背にCWコースへ。人馬で呼吸を合わせてリラックスした走り。最後は追走してきたケイアイサンデラと併入した。小林師は「速くならないように馬なりで。指示通りのいい追い切り」と笑顔。注目の戦法については「馬のリズムで行って、あとは騎手に任せる。気楽に乗ってもらえれば。後続はついてきたければついてきて、という感じで」と波乱の香りを漂わせた。