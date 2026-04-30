ダイヤモンドS5着のホーエリートはWコースで6F85秒3〜1F11秒3（馬なり）。スムーズに折り合い、外ホウオウヘッセン（3歳1勝クラス）と余力十分に併入した。3週続けて騎乗した戸崎は「当該週なので気分を害さないように気持ち良く走らせることがテーマ。スイッチが入ってきて、いい感じできています。長丁場でも、しっかり走ってくれると信じて乗りたい」と好感触だ。