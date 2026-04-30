エヒトは坂路で4F53秒2〜1F11秒9。しまいを軽く促される形で鋭い伸び脚を見せた。清水亮助手は「いい動きだった。もう少し気合が入ってくれればとも思うけど、今朝そういう追い切りができたので。申し分ない状態」と好況を伝える。マラソンレースは24年にサウジアラビアのレッドシーターフHC（5着）で経験済み。「距離に不安はない。こなせていいと思っている」と展望した。