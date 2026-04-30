2頭出し友道厩舎のスティンガーグラスは坂路で4F55秒0と時計は地味。指揮官は「元々坂路で動く馬ではないが、最後までしっかり動いてくれた。前回より折り合いがついて、いい追い切りができている」と評価した。転厩2戦目での大舞台挑戦。「距離は前走（ダイヤモンドS1着）で証明したように問題ない。昨年勝ったジョッキーなのでうまく乗ってくれると思う」とレーンに託した。