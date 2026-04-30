G1初挑戦のプレシャスデイはWコース単走で5F66秒2〜1F11秒5（強め）をマークした。最後は軽く仕掛けて好反応。伊坂師は「先週びっしりやったし、今週は輸送もあるのでジョギング程度。ドヒャ〜ッと行きそうな勢いもあった」と動きには満足げ。今回は3勝クラスからの格上挑戦となる。「距離はいいです。あとは相手も強いので格ですね。チャレンジです」と無欲で強豪に挑む。