シンエンペラーはCWコースで意欲的な3頭併せを行い、6F84秒8〜1F11秒2を刻んだ。カフジエメンタール（3歳1勝クラス）には半馬身遅れたが、先導したレヴォントゥレット（5歳オープン）と併入。矢作師は「先週にビシッとやったので、そこから落とさないように。状態は非常にいいと思います」とうなずく。「あとは距離だけ。どれだけ持つのかだな」と対応を願った。