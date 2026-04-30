ヴェルテンベルクが坂路で4F51秒6の猛時計。しまい、気合をつけられブルーレース（4歳1勝クラス）に併入した。宮本師は「ジョッキー（松若）に任せていたけど、併せ馬で時計は出ていた。いいんじゃない」と評価。近2走のスポニチ賞ステイヤーズS6着、ダイヤモンドS4着で長距離適性は証明済み。「距離は合うからスムーズに運べれば。一発ないかな」と好走を期待した。