3歳ダートG3「第31回ユニコーンS」の追い切りが東西トレセンで行われた。前走サウジダービー5着ケイアイアギト（牡＝加藤征）はWコースでロイヤルアデレード（3歳未勝利）、アトミックブレス（3歳1勝クラス）と3頭併せ。馬なりで6F84秒3〜1F12秒2をマークした。サウジ後はドバイに渡ったが、中東情勢を踏まえ、回避して帰国。その影響を感じさせない走りだった。加藤征師は「いい状態。中身はしっかりできているので心配はない