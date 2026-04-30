▼ヴィエントデコラ（寺島師）使い込んでいるので中間もテンションが上がらないように配慮している。千九はこなせる。▼コロナドブリッジ（庄野師）動き見る限り状態は良さそう。ダートは未知だが、テンのスピードがあるので前々で戦いたい。▼サイモンゼスト（谷師）追い切りは後ろから運んで、サッと前をつかまえる内容。動きは良かった。▼ジェイエルモーダル（松尾師）前走後は疲れが出たが、徐々に状態は良くなってき