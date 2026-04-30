歌手でタレントのあのちゃんこと、あのが出演するアマノの新ＣＭ「ＡＭＡＮＯのうた」篇が、５月１日より全国で放映されることが３０日、分かった。ＣＭシリーズ３年目にして、あのちゃんは今回初の“歌唱”に挑戦する。舞台は、空や風を感じさせる開放的な空間。あのちゃんが手にする小さな旗は、シーンが進むにつれて大きく変化し、「時間」と「空気」という目に見えない価値を直感的に表現。シンプルながらスケール感のある