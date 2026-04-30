「ブルージェイズ−レッドソックス」（２９日、トロント）ブルージエイズの岡本和真内野手が１点を追う三回の第２打席で２試合連続の逆転タイムリーを放った。２死満塁で迎えた第２打席。カウントボールから低めのシンカーを捉えて左前に運んだ。価値ある逆転タイムリー。岡本は前日の試合でも決勝タイムリーを放っており、２試合連続で大きな一打を放った。本拠地のスタンドも大歓声に包まれた。