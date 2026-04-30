「ＷＥリーグクラシエ杯・決勝、日テレ東京Ｖ２（３ＰＫ１）２大宮」（２９日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム）日テレ東京Ｖが大宮を破り、初優勝を飾った。延長戦を２−２のまま終え、勝負の行く末はＰＫ戦へ。２７日に今季限りでの現役引退を表明した２０１１年Ｗ杯ドイツ大会優勝メンバーの岩清水梓（３９）を含む３人が成功させ、３−１で熱戦を制した。ハーフタイムのイベントでは、元なでしこジャパンの澤穂希さん（４