「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（２９日、有明アリーナ）女子アトム級ＭＭＡで、元修斗王者の澤田千優（２８）が、第一人者の三浦彩佳（３５）に１回４分３３秒、腕ひしぎ十字固めで一本勝ちした。鮮烈なフィニッシュで、ＯＮＥのチャトリＣＥＯからは４５０万円のボーナスが贈呈された。さらに、次戦での同級世界王座への初挑戦も決定。同級では、平田樹（２６）がリトゥ・フォガット（３１）＝インド＝に一本勝ちし、２戦ぶ