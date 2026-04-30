「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（２９日、有明アリーナ）Ｋ−１元３階級制覇王者の武尊（３４）＝ｔｅａｍＶＡＳＩＬＥＵＳ＝が有終の美を飾った。引退試合となるＯＮＥフライ級キックボクシング暫定世界王座決定戦に臨み、昨年３月にわずか８０秒で敗れていたロッタン・ジットムアンノン（２８）＝タイ＝との再戦で、５回ＴＫＯ勝利で雪辱。計４度ダウンを奪う圧倒劇でＯＮＥのタイトルを初戴冠した後、「次の格闘技界を引