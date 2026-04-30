昨年の毎日杯勝ちファンダム（牡4＝辻）はWコース併せ馬、馬なりでラスト1F11秒8と鋭く伸びた。辻師は「動きはまずまず。放牧を挟んで順調にきています」と及第点を付けた。前走オーシャンSは12着。「向正面で外から切れ込まれてリズムを崩し、直線でも狭くなって何もできなかった」と敗因を分析した上で「左回りは心配していない。うまく折り合って一瞬の脚を生かせれば」と見通しを語った。