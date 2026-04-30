◇ONEフライ級キックボクシング暫定世界王座決定戦（3分5ラウンド）〇武尊TKO5Rロッタン・ジットムアンノン●（2026年4月29日東京・有明アリーナ）アジア最大の格闘技団体「ONE」のフライ級キックボクシング暫定世界王座決定戦が行われ、K―1元3階級制覇王者で、この試合を最後に引退する武尊（34）が元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（28）に最終5ラウンド（R）TKOで勝利した。1年前に敗れた相