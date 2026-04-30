「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（２９日、有明アリーナ）ＯＮＥアトム級ムエタイ世界王者・吉成名高（２５）＝エイワスポーツジム＝が、ソンチャイノーイ・ゲッソンリット（２５）＝タイ＝を判定３−０で退け、初防衛に成功した。これでＯＮＥでは５戦全勝で、ムエタイ４１連勝とした。１回から激しい攻防を繰り広げ、３回に鼻から出血するなどヒートアップしたが、ペースを掌握。無事に勝ち名乗りを受けた逸材は「初防衛戦