【ニューヨーク共同】非政府組織（NGO）の核兵器廃絶国際キャンペーン（ICAN）は29日、広島県が主導する一般社団法人「へいわ創造機構ひろしま」（HOPe）と共に、核廃絶に向けて核抑止に依存しない安全保障のロードマップ（工程表）を提示するための共同研究を始めると発表した。米ニューヨークで27日に開幕した核拡散防止条約（NPT）再検討会議に合わせて始動。11〜12月に同市で開かれる核兵器禁止条約の第1回再検討会議で暫