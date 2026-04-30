1着馬に安田記念の優先出走権が与えられる「第71回京王杯スプリングC」の追い切りが行われ、1月の淀短距離Sでオープン勝ちしたヤブサメ（牡5＝石橋）は坂路を単走で流して4F54秒5〜1F12秒1。石橋師は「今回は間隔を空けて、ここを目標にしてきた。千四と言う距離が魅力。東京は初めてになるけど合うはず。G2でも面白いレースができると思う」と期待を膨らませる。前走シルクロードS5着に続く重賞挑戦で初タイトルを狙う。京都