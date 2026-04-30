▼アサカラキング（斎藤誠師）実戦と同じ形で良く伸びていた。具合はいい。▼ウイントワイライト（西園師）先週しっかりやっているので、時計が速くならないように。良かったと思います。当日輸送だとイレ込んでしまうので、1泊した方がいい。▼カンチェンジュンガ（庄野師）先週（22日）1番時計で動いているので、しまいの確認だけ。十分動けています。コースは悪くないし、うまくかみ合えば。▼キープカルム（中竹師）