「ドジャース−マーリンズ」（２９日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、三回の第２打席で四球を選んで出塁した。登板翌日にもかかわらず二盗を決めて好機を広げた。初球の変化球を見極め、２球目の低めにも手を出さなかった。３球目の内角フォーシームにもバットが止まり、カウント３ボール。４球目のバックドアは見逃し、５球目の内角低めを見極めて四球を選んで出塁した。直後、フ