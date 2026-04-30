◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）巨人の吉川尚輝内野手（３１）は、待望のＨランプに少しはにかんだ。４―２の５回１死で遠藤の１４９キロ直球を捉えた。鋭いゴロが、遊撃手のグラブをはじいて左前に転がった。１軍昇格後３試合、６打席目で今季初安打が飛び出した。さらに続く佐々木の打席では二塁へ初盗塁も決めて歓声を浴びた。「ヒットが出たことは良かった」とさわやかに笑った。昨秋に受けた