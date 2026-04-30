◆米大リーグホワイトソックス３ｘ−２エンゼルス＝延長１０回（２９日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が、本拠地・エンゼルス戦に「３番・一塁」で２打数無安打も３四球を選び、サヨナラ勝ちに貢献した。延長１０回、無死一、二塁で打席に立った村上だったが、相手は２日前に３ラン本塁打を浴びせた左腕ポメランツ。村上を恐れてかストレートの四球で満塁となり１死後モ