「ファーム交流戦、オイシックス６−４阪神」（２９日、ハードオフエコスタジアム新潟）本人も驚きのアーチを新潟の空にかけた。「４番・捕手」でスタメン出場した阪神・嶋村が先制３ラン。「入るとは思わなかった」というが、もはや貫禄すら漂う逆方向への一撃だった。「真っすぐを待っていたんで、仕留めるべき球をしっかり振り切れた。最初はレフトフライかと思ったんですけど、伸びてくれました」初回１死一、二塁で迎