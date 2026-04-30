「オリックス５−４ソフトバンク」（２９日、京セラドーム大阪）評価上昇中のオリックス・シーモアがまた大仕事だ。序盤の３点リードをひっくり返され、１点を追う八回無死二、三塁。初対決の鷹の元守護神・オスナから二遊間の前進守備を突き破る、逆転の２点中前適時打をお見舞いした。「本当にいい仕事ができた。（オスナは）メジャーだけでなくＮＰＢでも実績ある投手だと知っていました」。開幕当初の不振から脱出し、前