「西武３−０日本ハム」（２９日、ベルーナドーム）日本ハムは今季２度目の零敗で、４月以降では２３年シーズン終了時以来の単独最下位に転落した。五回無死一塁から源田の犠打の送球をカストロが落球。２失点につながった。新庄監督は「ちょっとうまい中学生でも捕れていた。ちょっとあれは教えようがないね」と苦言。「打ててないから、ああいうミスに勝ち負けがものすごく左右される」とため息をついた。