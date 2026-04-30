◇ア・リーグホワイトソックス3−2エンゼルス（2026年4月29日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が29日（日本時間30日）、エンゼルス戦に「3番・一塁」で先発出場。2打数無安打ながら3四球でサヨナラ3連勝に貢献した。2―2の延長10回。無死二塁でスタートしたタイブレークで、前打者のバルガスが申告敬遠で出塁すると、さらに村上がこの日3つ目の四球を選んで無死満塁と好機を広げた。そして1死満塁から、