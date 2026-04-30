3歳マイル王決定戦「第31回NHKマイルC」の1週前追いが東西トレセンで行われた。メンバー唯一の重賞2勝ダイヤモンドノット（牡＝福永）は指揮官が自ら手綱を取り、CWコースで単走追い。直線はビッシリ追われ、6F82秒4〜1F11秒2を刻んだ。福永師は「前半はリラックスさせて最後はしっかり。力まず、抑えが利いていた中で負荷をかけられ、意図した追い切りができた。一度使ったことでガス抜きができて、前走よりいい状態」と上積み