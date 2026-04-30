侍ジャパン元監督の栗山英樹氏（65）と元日本ハムの斎藤佑樹氏（37）による特別プログラム「野球未来キャンプ」の事務局は29日、8月27〜30日の日程で小学4〜6年生を対象に北海道内でキャンプを実施すると発表した。栗山氏の日本ハム監督時代に斎藤氏は投手としてプレー。“師弟”の野球への恩返しの思いは強く、次世代を担う少年少女に野球の楽しさを伝えることなどを目的に開催する。5月31日午後6時まで30人ほどを専用フォ