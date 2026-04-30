天国へ旅立ったレジェンドへ白星を届ける。ラグビーリーグワン1部で首位を走る埼玉は、5月1日に浦安戦（秩父宮）を迎える。29日には埼玉県熊谷市で練習を行い、HO坂手淳史主将は25日に85歳で亡くなった元監督の宮地克実さんへ「若い頃は気さくに声を掛けていただいた。宮地さんのためにも優勝したい」と誓った。宮地さんは前身の東京三洋・三洋電機時代に監督や総監督を歴任。監督としては日本一に導けず「悲運の闘将」と呼ば