タレントの菊地亜美（35）が29日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、北海道出身の芸能人が集まる「北海道会」が自然消滅した理由を明かした。この日のテーマは「北海道VS沖縄の女が大激論SP」。北海道北見市出身の菊地は「北海道の凄いところ」について聞かれると「海鮮系は充実している」と切り出した。続けて、子供の頃に母親から「カキもらったから夜ご飯、カキだけで大丈夫?」と確認された