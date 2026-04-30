【バンクーバー共同】30日にバンクーバーで行われる国際サッカー連盟（FIFA）の総会に、イラン連盟の幹部が出席しないと29日、イランのタスニム通信の報道を引用してロイター通信が伝えた。トロント空港での入国審査官の「不適切な対応」が理由という。メヘディ・タジ会長ら3人はカナダに到着後、すぐに帰国の途に就いた。イランは米国、カナダ、メキシコの共催で6月に開幕するワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の出場を決