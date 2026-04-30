▼アスクイキゴミ（田代助手）間隔が詰まっているので、確かめる感じで。疲れもなく、いい雰囲気。まだキャリア2戦だけど一戦ごとに成長している。▼アドマイヤクワッズ（友道師）疲れもなく、いい動き。前回は1、2着と同じところだったけど、伸びなかったので。ためていければ違うと思います。▼アンドゥーリル（福永助手）前走後は在厩でダメージが残っていないことを確認してから調整を進めてきた。追い切りはよく動けて