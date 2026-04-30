■MLBホワイトソックス3×ー2エンゼルス（日本時間30日、レート・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地でのエンゼルス戦に“3番・一塁”で先発出場。2打数無安打3四球。9回2死から同点に追いつくと延長10回、村上は四球でチャンスを広げて、4番・モンゴメリーがサヨナラ打を放った。同一カード3連勝のスイープで連勝は3となった。前日29日は今季5勝、防御率0.24と好調のJ.ソリアーノ（27）と対戦して、3打席連