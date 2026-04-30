「大相撲夏場所」（５月１０日初日、両国国技館）３場所連続優勝と綱とりを狙った春場所で負け越し、初のかど番を迎える大関安青錦（２２）＝安治川＝が２９日、都内の部屋で稽古を行った。場所中に痛めた左足は、春巡業中に小指付け根骨折と判明し、途中離脱した。四股など基礎で汗を流した安青錦は「出場を目指している。少しずつ良くなってきた」と状態を説明。先場所を「今まで味わったことがない感じだった。次に生かす