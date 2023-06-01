「ヤクルト０−２阪神」（２９日、神宮球場）まばたき厳禁の美技で、見る者を魅了した。スタンドの興奮とは対照的に、阪神・熊谷は控えめな様子で帽子のつばに手を当てた。この男がいなければ、僅差の勝利はなかったかもしれない。中野のベンチスタートで巡ってきた今季初スタメン。好守連発で高橋をもり立てた。ハイライトは二回だ。先頭・サンタナの中前へ抜けそうなゴロを逆シングルで捕球。即座に体を反転させ、ジャンピ