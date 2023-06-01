「ロッテ５−３楽天」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）懐かしい感触だった。四回、同点として迎えたロッテ・井上の第２打席。前田健から放った一打は大きな弧を描いて左翼席に達した。「結構完璧だったので。自分らしい打球が出たかなと思います」と決勝弾に胸を張った。この日は「スーパーマリオブラザーズ４０周年×プロ野球１２球団」の記念試合として開催。心地よい大歓声の中、ダイヤモンドを一周。ベンチ前で仲間