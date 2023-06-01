「巨人４−２広島」（２９日、東京ドーム）巨人・平山が神走塁で大きな１点をもぎ取った。二回１死二、三塁で竹丸がスクイズをするも、本塁タッチアウトの判定。これに阿部監督がすぐさまリクエストし、タッチをかいくぐった神生還で判定を覆した。指揮官は積極的にアピールしなかった平山に「触られてないのか？って言ったら『触られてません』って言うから。だったらもっと（アピールを）やんなくちゃ。そういうのも勉強」