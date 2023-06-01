５月４日のヤクルト戦（東京ド）で先発濃厚の巨人・戸郷が２９日、今季初めて１軍に合流した。投手陣から拍手で迎えられ「やっぱり戦いの場所に来ると、気持ちも入る。今年初めてシーズンで来たので、今までの気持ちとは少し違いましたけど、いい緊張感の中で練習ができた」と闘志。「一人一人、一球一球っていうのを意識しながらやっていきたい」と先を見ずに、足元を見つめた。