JRAが馬券発売する米3冠の初戦「第152回ケンタッキーダービー」に出走する日本馬2頭が現地時間28日、チャーチルダウンズ競馬場のダートコースで追い切りを行った。ダノンバーボン（牡＝池添）はゆったりした入りからラスト伸ばして、4F52秒8をマーク。騎乗した大下助手は「日本でしっかりやってきたので、調整程度の内容だったけど、手前など、いろいろな部分でちゃんと動けていました。やりすぎず、最後は少しだけ気合を入れ