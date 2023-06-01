大相撲夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）に初のカド番で臨む大関・安青錦（22＝安治川部屋）が29日、東京都江東区の同部屋で稽古を行い「出場を目指して頑張っている」と前向きな姿勢を見せた。四股や空気椅子、出稽古に訪れた秀ノ山部屋の力士らとのぶつかり稽古などで汗を流した。左足小指骨折で春巡業を途中離脱。「治療をしっかりしているので少しずつ良くなってきている」と順調な回復ぶりで、5月1日の横綱審議委