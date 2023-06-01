「ヤクルト０−２阪神」（２９日、神宮球場）ヤクルトは接戦を落とし首位の座から陥落した。打線を組み替え、１番から５番まで右打者を並べたが高橋にきりきり舞いさせられた。３安打に抑え込まれ二塁も踏めずスコアボードに０を９個並べてしまった。池山監督は「相手投手が素晴らしかった」と脱帽。３０日の阪神戦に向けて「しっかりまた準備して、いい戦いを見せないと」と切り替えて臨む構えだ。