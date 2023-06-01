【モデルプレス＝2026/04/30】8月29日から30日にかけて放送される日本テレビ系「24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐」。今年のチャリTシャツは、漫画家の青山剛昌氏が手掛けることが決定。さらに、アーティストのちゃんみながスペシャルサポーターに就任することが分かった。【写真】ちゃんみな、韓国人のイケメン夫とキス ウエディングドレス姿◆青山剛昌氏、2年連続「24時間テレビ」チャリTシャツ担当2026年のチャリTシャツデザイ