ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１６０．４０円付近と３月の直近高値付近での推移を続けている。きょうのＮＹ為替市場はドル高が優勢となり、ドル円は１６０円台に上昇。１６０円付近にはオプション絡みの売りオーダーなども観測されていたが、東京勢が祝日で不参加の中で突破している。イラン情勢に和らぐ気配が一向に見られず、原油高が継続。ＷＴＩは一時１０８ドル台に急伸した。トランプ大統領がイラン封鎖の長