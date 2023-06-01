【経済指標】 【米国】 ＊米住宅着工件数（3月）21:30 結果150.2万件 予想138.0万件前回135.6万件 ＊建設許可件数（3月）21:30 結果137.2万件 予想139.0万件前回153.8万件 ＊米耐久財受注（3月速報値） 21:30 結果0.8％ 予想0.5％前回-1.2％（-1.3％から修正）（前月比） 結果0.9％ 予想0.4％前回1.2％（0.9％から修正）（除輸送・前月比） ＊米週間石油在庫統計（バレル・前