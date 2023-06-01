UAEダービーの勝ち馬でドバイから米国に転戦したワンダーディーン（牡＝高柳大）はダートコースで4F54秒6を刻んだ。高柳大師は「先週しっかりやっているので、調整程度で済ませたけど、その中でも本当に持ったままで、馬自身は迫力のある動き。いい内容だったと思います」と満足げに語った。24年にフォーエバーヤング（3着）で当レースを経験している坂井との新タッグで挑む。