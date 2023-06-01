昨年7月から米国を拠点に騎乗していたミルコ・デムーロ（47）が29日、栗東トレセンで調教騎乗を再開した。今週からJRAに復帰する。「昨日（28日）の夜に帰ってきました。まだ時差ぼけ」と笑いを交えつつ、「いつも通り、みんな優しいね」とさわやかな表情。昨夏、もっと乗りたいという強い気持ちから渡米を決断した。あえて厳しい環境に身を置き、滞在中は重賞4勝をマーク。「アメリカは良かった。勝っても負けても勉強。いい